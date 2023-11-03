Чернцова (Карташева) Марина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова (Карташева) Марина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Карташев Иосиф Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1843

Муж: Ченцов Федор Иванов

М. 26 ж 20
Рождение ребёнка
13.02.1844

Дочь: Мариамна Федорова

Отец ребёнка: Ченцов Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Волкова Дарья Федорова

Отец ребёнка: Ченцов Федор Иванов

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Ченцов Николай Федоров

Отец ребёнка: Ченцов Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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