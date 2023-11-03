Чернцова (Карташева) Марина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Карташев Иосиф Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1843
Муж: Ченцов Федор Иванов
М. 26 ж 20
Рождение ребёнка
13.02.1844
Дочь: Мариамна Федорова
Отец ребёнка: Ченцов Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Волкова Дарья Федорова
Отец ребёнка: Ченцов Федор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Ченцов Федор Иванов
Смерть
Неизвестно