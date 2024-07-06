Елисеева Евдокия Гордиева
Место рождения
Дата рождения10.08.1897 ст.
Дата смерти12.12.1897 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
10.08.1897 ст.
Ф 627 оп 276 д 102 лл 93 об, 95 запись 36 (ж) 10/11 августа 1897 г Родители: села Полянок крестьянин собственник Гордий Иванов Елисеев и законная жена его Анисья Константинова, оба православного верои... Показать все
Смерть
12.12.1897 ст.
Ф 627 оп 276 д 102 лл 124 об - 125 запись 50 (ж) 12/14 декабря 1897 г Села Полянок крестьянина собственника Гордия Иванова Елисеева дочь Евдокия - 4 мес - от простуды.