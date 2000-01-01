(Безсонова) Надежда Романовна
Место рожденияг.Барнаул
Дата рождения20.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1857
г.Барнаул
Крещение
29.09.1857
г. Барнаул Петропавловская церковь
ф.170 оп.10 д.131 л.39 ГАТО | Godparents:Барнаульской горной конторы урядник Стефан Марков Цветков и жена барнаульского мещанина Павла Стефанова Коноплина Ольга Егоровна
Смерть
Неизвестно