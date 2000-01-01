(Безсонова) Надежда Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Безсонова) Надежда Романовна

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Место рождения

г.Барнаул

Дата рождения

20.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1857

Отец: Безсонов Роман Иванович

Мать: Безсонова Анастасия Егоровна

г.Барнаул
Крещение
29.09.1857
г. Барнаул Петропавловская церковь
ф.170 оп.10 д.131 л.39 ГАТО | Godparents:Барнаульской горной конторы урядник Стефан Марков Цветков и жена барнаульского мещанина Павла Стефанова Коноплина Ольга Егоровна
Смерть
Неизвестно
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