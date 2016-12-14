Накипова Равия Хаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1945
Дата смерти14.12.2016
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945
Рождение ребёнка
11.12.1972
Сын: Фахрутдинов Эдуард Эльбрусович
Отец ребёнка: Фахрутдинов Эльбрус Усманович
Рождение ребёнка
30.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фахрутдинов Эльбрус Усманович
Смерть
14.12.2016