Накипова Равия Хаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накипова Равия Хаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1945

Дата смерти

14.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1945

Отец: Накипов Абдулхай Накипович

Мать: Лотфуллина Разия Лотфулловна

Рождение ребёнка
11.12.1972

Сын: Фахрутдинов Эдуард Эльбрусович

Отец ребёнка: Фахрутдинов Эльбрус Усманович

Рождение ребёнка
30.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Эльбрус Усманович

Смерть
14.12.2016
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