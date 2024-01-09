Николаева акулина николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева акулина николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кириллов николай

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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