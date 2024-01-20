Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1918

Сын: Горохов Николай Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров

Рождение ребёнка
21.12.1920

Сын: Горохов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1930

Дочь: Горохова Зинаида Семеновна

Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Лилия Семеновна

Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Семен Егоров

Смерть
Неизвестно
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