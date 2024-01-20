Наталия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1918
Сын: Горохов Николай Семенович
Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров
Рождение ребёнка
21.12.1920
Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1930
Дочь: Горохова Зинаида Семеновна
Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Лилия Семеновна
Отец ребёнка: Горохов Семен Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горохов Семен Егоров
Смерть
Неизвестно