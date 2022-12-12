Афанасьев Кузьма Кириллович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти20.12.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.12.1966