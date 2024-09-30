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Хакман (Эртте) Ева Андреевна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.04.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874

Отец: Эртте Андрей Иванович

Мать: Эртте (Сюсмяляйнен) Ева Ивановна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
25.09.1905

Муж: Хакман Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
28.07.1910

Сын: Хакман Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: (Хакман) Ида Андреевна

Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1913

Дочь: (Хакман) Айно Андреевна

Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1916

Дочь: (Хакман) Софья Андреевна

Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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