Хакман (Эртте) Ева Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1874
Бракосочетание
25.09.1905
Рождение ребёнка
28.07.1910
Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: (Хакман) Ида Андреевна
Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1913
Дочь: (Хакман) Айно Андреевна
Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1916
Дочь: (Хакман) Софья Андреевна
Отец ребёнка: Хакман Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно