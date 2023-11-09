Гунылина Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1848
Рождение ребёнка
04.10.1849
Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Иванищева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич
Смерть
Неизвестно