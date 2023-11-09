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Гунылина Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.05.1848

Муж: Гунылин Николай Ильич

Рождение ребёнка
04.10.1849

Сын: Гунылин Иаков Николаев

Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Гунылин Игнат Николаев

Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гунылин Федор Николаев

Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Иванищева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Гунылин Николай Ильич

Смерть
Неизвестно
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