Бабина (Иванова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Иванова) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
11.04.2009

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
28.04.2015

Сын: Бабин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
28.06.2017

Сын: Бабин Виктор Петрович

Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович

Рождение ребёнка
15.06.2019

Сын: Бабин Валерий Петрович

Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович

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