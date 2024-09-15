Бабина (Иванова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.2009
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
28.04.2015
Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
28.06.2017
Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович
Рождение ребёнка
15.06.2019
Отец ребёнка: Бабин Пётр Владимирович