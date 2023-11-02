Дзюба (Фролова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюба (Фролова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзюба Максим Николаевич

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.12.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзюба Максим Николаевич

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзюба Максим Николаевич

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дзюба Максим Николаевич

Тюкалинск, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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