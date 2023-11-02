Дзюба (Фролова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.2009
Рождение ребёнка
27.12.2011
Рождение ребёнка
26.05.2014
Рождение ребёнка
27.01.2021