(Бякова) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бякова) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бяков Михаил Васильевич

Мать: Бякова ?

Смерть
После 1917
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