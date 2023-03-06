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(Бякова) Михайловна
(Бякова) Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
После 1917
Пол
Женский
Отец
Бяков Михаил Васильевич
1844 г.р.
Мать
Бякова ?
Дети
Не указаны
Добавил:
Г
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Бяков Михаил Васильевич
Мать:
Бякова ?
Смерть
После 1917
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