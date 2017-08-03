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Пустовой Фёдор Сергеевич

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

03.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2017

Отец: Пустовой Сергей Анатольевич

Мать: Пустовая Елена Викторовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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