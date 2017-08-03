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Пустовой Фёдор Сергеевич
Пустовой Фёдор Сергеевич
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
03.08.2017
Пол
Мужской
Отец
Пустовой Сергей Анатольевич
1980 г.р.
Мать
Пустовая (Шматко) Елена Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2017
Отец:
Пустовой Сергей Анатольевич
Мать:
Пустовая Елена Викторовна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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