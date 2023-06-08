Баева Ульяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Казаринова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафонова Баева Александра Шура Ефимовна
Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баев Петр Ефимович
Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баева Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович
Смерть
1954