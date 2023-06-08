Баева Ульяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баева Ульяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Казаринова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафонова Баева Александра Шура Ефимовна

Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баева Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Баев Ефим Никифорович

Смерть
1954