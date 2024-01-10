Бибифатыма Мудыгул Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибифатыма Мудыгул Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Билялетдин Гилязетдин Улы

Отец ребёнка: Гилязетдин Гайнутдин Улы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Нурмухамед Гилязетдин Улы

Отец ребёнка: Гилязетдин Гайнутдин Улы

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязетдин Гайнутдин Улы

Смерть
Неизвестно
Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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