Бибифатыма Мудыгул Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1906
Сын: Билялетдин Гилязетдин Улы
Отец ребёнка: Гилязетдин Гайнутдин Улы
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Нурмухамед Гилязетдин Улы
Отец ребёнка: Гилязетдин Гайнутдин Улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно