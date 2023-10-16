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Стрельченя Дмитрий Григорьевич
Стрельченя Дмитрий Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.08.1988
Пол
Мужской
Отец
Стрельченя Григорий Дмитриевич
1949 г.р.
Мать
Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1988
Отец:
Стрельченя Григорий Дмитриевич
Мать:
Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
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