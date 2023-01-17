Никонова (Горшкова) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1957
Сын: Никонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Никонов Иван Петрович
Кочетовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.?
Дочь: Худова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.06.?
Дочь: Бугрова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Петрович