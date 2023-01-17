Никонова (Горшкова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Горшкова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Александровка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1957

Сын: Никонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Петрович

Кочетовка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.?

Дочь: Худова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.06.?

Дочь: Бугрова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Петрович

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