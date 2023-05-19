Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лобачева Анна Николаевна
Лобачева Анна Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
22.05.1980
Пол
Женский
Отец
Лобачев Николай Михайлович
1952 г.р.
Мать
Лобачева Любовь Николаевна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1980
Отец:
Лобачев Николай Михайлович
Мать:
Лобачева Любовь Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь