Белоусова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1904

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1934

Дочь: Главинская Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.06.1936

Сын: Белоусов Иван Степанович

Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич

Тальма
Рождение ребёнка
31.08.1944

Сын: Белоусов Валентин Степанович

Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич

Усть-Тальма
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич

Белоусово, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич

Смерть
1986
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