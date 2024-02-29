Белоусова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1904
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1934
Дочь: Главинская Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.06.1936
Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич
Тальма
Рождение ребёнка
31.08.1944
Сын: Белоусов Валентин Степанович
Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич
Усть-Тальма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич
Белоусово, Качугский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Белоусов Степан Дмитриевич
Смерть
1986