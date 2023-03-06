Анисимова Наталия Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Анисимов Козьма Алексеевич
Отец ребёнка: Анисимов Алексей Савватеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно