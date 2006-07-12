Гугель (Замбровская) Слава
Место рожденияNovgorod Velikyj
Дата рождения1919
Дата смерти12.07.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Грихелес Михаил
Мать: Грихелес Зинаида
Novgorod Velikyj
Рождение ребёнка
04.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Барнаул
Рождение ребёнка
1947
Сын: Гугель Михель
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград
Рождение ребёнка
11.01.1956
Дочь: Gnesin Лена
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург
Смерть
12.07.2006
Stokholm, Sweeden