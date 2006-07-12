Гугель (Замбровская) Слава — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугель (Замбровская) Слава

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Место рождения

Novgorod Velikyj

Дата рождения

1919

Дата смерти

12.07.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Грихелес Михаил

Мать: Грихелес Зинаида

Novgorod Velikyj
Рождение ребёнка
04.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Барнаул
Рождение ребёнка
1947

Сын: Гугель Михель

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград
Рождение ребёнка
11.01.1956

Дочь: Gnesin Лена

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург
Смерть
12.07.2006
Stokholm, Sweeden
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