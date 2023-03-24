Кощеева (Колесникова) Анна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.11.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1942
Нижне-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Умерла в возрасте 76 лет от общей слабости сердца. Новосибирский район. Исполком Нижне- Чемского сельского совета