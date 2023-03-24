Кощеева (Колесникова) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Колесникова) Анна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.11.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Николай Павлович

Смерть
15.11.1942
Нижне-Чемская, Бугринская волость, Томский уезд
Умерла в возрасте 76 лет от общей слабости сердца. Новосибирский район. Исполком Нижне- Чемского сельского совета
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