Диникаева (Мустафина) Мусавара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диникаева (Мустафина) Мусавара

Место рождения

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.

Дата рождения

1896

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Мустафин Низаметдин

Мать: Мустафин ?

п.Старое Зелёное Старокулаткинского района Ульяновской обл.
Рождение ребёнка
02.09.1927

Дочь: Багдалова Зайняб

Отец ребёнка: Диникаев Билял

Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Диникаев Сагид

Отец ребёнка: Диникаев Билял

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Узбеков Шафкат

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Диникаев Шафкат

Отец ребёнка: Диникаев Билял

Смерть
1959
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