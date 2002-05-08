Строков Михаил Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строков Михаил Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1957

Дочь: Мингалеева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Строкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Строкова Валентина Ивановна

Смерть
08.05.2002
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