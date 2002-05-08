Строков Михаил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1957
Дочь: Мингалеева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Строкова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Строкова Валентина Ивановна
Смерть
08.05.2002