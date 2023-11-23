Сергей Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кондратий Семенов

Мать: Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Сергеева

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Степанида Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Алексеева

Смерть
До 1858
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