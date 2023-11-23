Сергей Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кондратий Семенов
Мать: Наталья Григорьева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Сергеева
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Степанида Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Алексеева
Смерть
До 1858