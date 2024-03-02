Шекин Василий Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шекин Никанор
Осуждение
Неизвестно
Осужд. тройка при НКВД КАССР. Обв. по ст. 82 (побег) Расстрел. Место расстрела: не установлено Реаб. Сведений о реабилитации нет. [Поминальные списки Карелии]
Место жительства
Неизвестно
украинец, б/п, З/к, житель: Карелия, Медвежьегорский р-н, ББК
Смерть
Неизвестно
Расстрел за побег