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Шекин Василий Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шекин Никанор

Мать: не указана

Осуждение
Неизвестно
Осужд. тройка при НКВД КАССР. Обв. по ст. 82 (побег) Расстрел. Место расстрела: не установлено Реаб. Сведений о реабилитации нет. [Поминальные списки Карелии]
Место жительства
Неизвестно
украинец, б/п, З/к, житель: Карелия, Медвежьегорский р-н, ББК
Смерть
Неизвестно
Расстрел за побег
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