Япрынцева Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япрынцева Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1886

Сын: Япрынцев Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич

Рождение ребёнка
23.06.1889

Сын: Япрынцев Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич

Рождение ребёнка
03.02.1894

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич

Рождение ребёнка
04.08.1896

Сын: Япрынцев Митрофан Фёдорович

Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич

Рождение ребёнка
20.08.1898

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Япрынцев Фёдор Протасьевич

Смерть
Неизвестно
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