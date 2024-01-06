Япрынцева Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1886
Сын: Япрынцев Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич
Рождение ребёнка
23.06.1889
Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич
Рождение ребёнка
03.02.1894
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич
Рождение ребёнка
04.08.1896
Сын: Япрынцев Митрофан Фёдорович
Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич
Рождение ребёнка
20.08.1898
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Япрынцев Фёдор Протасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно