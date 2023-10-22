Белозерова (Матвеева) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1956
Бракосочетание
10.12.1976
Рождение ребёнка
15.11.1977
Сын: Белозеров Николай Викторович
Отец ребёнка: Белозеров Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
12.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белозеров Виктор Владимирович