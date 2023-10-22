Белозерова (Матвеева) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозерова (Матвеева) Ирина Анатольевна

Белозерова (Матвеева) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1956

Отец: Матвеев Анатолий Николаевич

Мать: Матвеева Валентина Григорьевна

Бракосочетание
10.12.1976

Муж: Белозеров Виктор Владимирович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.11.1977

Сын: Белозеров Николай Викторович

Отец ребёнка: Белозеров Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
12.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белозеров Виктор Владимирович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close