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Пустушкина Ефросинья Васильевна
Пустушкина Ефросинья Васильевна
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Древо
Место рождения
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
21.09.1880
Пол
Женский
Отец
Пустушкин Василий Петрович
Мать
Пустушкина Наталья Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1880
Отец:
Пустушкин Василий Петрович
Мать:
Пустушкина Наталья Егоровна
Крестово-Городище
, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
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