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Муценик Альберт

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Место рождения

Томск

Дата рождения

30.10.1936

Дата смерти

26.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1936

Отец: Муценик(муценикс) Пётр (Петерис)

Мать: Муценик Вероника

Томск
Рождение ребёнка
20.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муценик Вероника

Томская Обл. д.Борзуновка
Рождение ребёнка
16.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муценик Вероника

Село Коктал
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муценик Вероника

Смерть
26.04.1999
Томск
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