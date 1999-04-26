Муценик Альберт
Место рожденияТомск
Дата рождения30.10.1936
Дата смерти26.04.1999
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1936
Отец: Муценик(муценикс) Пётр (Петерис)
Мать: Муценик Вероника
Томск
Рождение ребёнка
20.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муценик Вероника
Томская Обл. д.Борзуновка
Рождение ребёнка
16.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муценик Вероника
Село Коктал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муценик Вероника
Смерть
26.04.1999
Томск