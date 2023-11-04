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Соловьев Геннадий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931

Отец: Соловьев Константин Тихонович

Мать: Матюх Ефросиния Андреевна

Рождение ребёнка
28.06.1957

Сын: Соловьев Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Игошина Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
16.04.1962

Дочь: Соловьева Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Игошина Тамара Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошина Тамара Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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