Соловьев Геннадий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1931
Рождение ребёнка
28.06.1957
Сын: Соловьев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Игошина Тамара Анатольевна
Рождение ребёнка
16.04.1962
Дочь: Соловьева Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Игошина Тамара Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно