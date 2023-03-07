(Шокавин) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шокавин) Мария

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шокавин Андрей

Мать: не указана

Минск, Минск
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