Болгарских Мария Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгарских Мария Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Билетова Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болгарских Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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