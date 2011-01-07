Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна

Место рождения

колония Нейнкрон (с. Кочубеевка) Николаевской обл. (Херсонская) Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симон Иосиф Иосиф/Иван Мельхиорович

Мать: Штейн Екатерина Иосифовна

колония Нейнкрон (с. Кочубеевка) Николаевской обл. (Херсонская) Украина
Бракосочетание
17.02.1947

Муж: Заикин Федор Степанович

п. Водный, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заикин Федор Степанович

г.Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
12.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заикин Федор Степанович

г.Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
14.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заикин Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заикин Федор Степанович

Смерть
07.01.2011
г. Львов
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