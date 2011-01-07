Заикина (Штейнер) Роза Евгеньевна
Место рожденияколония Нейнкрон (с. Кочубеевка) Николаевской обл. (Херсонская) Украина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.01.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
колония Нейнкрон (с. Кочубеевка) Николаевской обл. (Херсонская) Украина
Бракосочетание
17.02.1947
п. Водный, Республика Коми
Рождение ребёнка
13.04.1948
г.Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
12.06.1951
г.Ухта Республика Коми
Рождение ребёнка
14.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
07.01.2011
г. Львов