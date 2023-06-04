Соловьева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Василий

Смерть
Неизвестно