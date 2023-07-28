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Козлов Иван Михайлович

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Козлов Михаил Сергеевич

Мать: не указана

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
13.04.1852

Жена: Козлова Евдокия Ивановна

Евдокия была вдовой.
Рождение ребёнка
26.05.1852

Дочь: Козлова Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.11.1854

Сын: Козлов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно