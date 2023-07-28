Козлов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Козлов Михаил Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.04.1852
Жена: Козлова Евдокия Ивановна
Евдокия была вдовой.
Рождение ребёнка
26.05.1852
Дочь: Козлова Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.11.1854
Мать ребёнка: Козлова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно