Гутин (Шур) Сара Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутин (Шур) Сара Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899

Отец: Шур Нахум

Мать: Шур Элька

Смерть
Неизвестно