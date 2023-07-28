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Гутин (Шур) Сара Наумовна
Гутин (Шур) Сара Наумовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шур Нахум
1872 г.р.
Мать
Шур (Шур) Элька
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899
Отец:
Шур Нахум
Мать:
Шур Элька
Смерть
Неизвестно
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