Богданов Неизвестно Киндинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Киндин Арсентьевич
Мать: Богданова Ксения
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Богданова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Феодосия
Мать ребёнка: Богданова Аграфена
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Богданов Петр
Мать ребёнка: Богданова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Аграфена
Смерть
Неизвестно