Богданов Неизвестно Киндинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Неизвестно Киндинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Жена

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Киндин Арсентьевич

Мать: Богданова Ксения

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Богданова Аграфена

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Богданова Аграфена

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Богданов Петр

Мать ребёнка: Богданова Аграфена

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Аграфена

Смерть
Неизвестно
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