Москаленко (Бокова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко (Бокова) Прасковья

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Место рождения

Студенок, Сумская область, Украина

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Боков Лазарь

Мать: Бокова Акилина

Студенок, Сумская область, Украина
Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Москаленко Даниил

Рождение ребёнка
26.08.1912

Сын: Москаленко Андрей

Отец ребёнка: Москаленко Даниил

Приволье, Сумська область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Москаленко Григорий

Отец ребёнка: Москаленко Даниил

Приволье, Сумська область
Рождение ребёнка
30.01.1928

Сын: Москаленко Сергей

Отец ребёнка: Москаленко Даниил

Приволье, Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Москаленко Даниил

Приволье, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Москаленко Даниил

Приволье, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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