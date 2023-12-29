Москаленко (Бокова) Прасковья
Место рожденияСтуденок, Сумская область, Украина
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Боков Лазарь
Мать: Бокова Акилина
Студенок, Сумская область, Украина
Бракосочетание
25.01.1909
Муж: Москаленко Даниил
Рождение ребёнка
26.08.1912
Сын: Москаленко Андрей
Отец ребёнка: Москаленко Даниил
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Москаленко Григорий
Отец ребёнка: Москаленко Даниил
Рождение ребёнка
30.01.1928
Сын: Москаленко Сергей
Отец ребёнка: Москаленко Даниил
Приволье, Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Москаленко Даниил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Москаленко Даниил
Смерть
Неизвестно