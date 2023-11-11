Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Якухин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Якухин Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Якухина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Якухин Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Якухин Влад Яковлевич

Отец ребёнка: Якухин Яков Прокопьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Якухина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Якухин Яков Прокопьевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якухин Яков Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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