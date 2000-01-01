Соколов Степан Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна
Рождение ребёнка
13.08.1914
Дочь: Надежда Степановна
Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна
Рождение ребёнка
05.09.1918
Сын: Соколов Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно