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Соколов Степан Аристархович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Соколов Аристарх Иванович

Мать: Соколов Анастасия Денисовна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна

Рождение ребёнка
13.08.1914

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна

Рождение ребёнка
05.09.1918

Сын: Соколов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Соколов Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколов Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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