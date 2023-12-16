Тушев антон ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев антон ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Отец

1659 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Тушев ерофей степанович

Мать: Тушева 1 жена

Смерть
1769
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