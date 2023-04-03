Козлова (Бек) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Бек) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1987

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987

Отец: Бек Сергей Антонович

Мать: Бек Лариса Владимировна

Рождение ребёнка
16.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович

Рождение ребёнка
29.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Иван Александрович

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