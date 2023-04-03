Козлова (Бек) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987
Отец: Бек Сергей Антонович
Мать: Бек Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
16.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович
Рождение ребёнка
29.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно