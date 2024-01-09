Арбатский Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбатский Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1939

Отец: не указан

Мать: Кочеткова Клавдия Григорьевна

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