Балашова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1958
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1958
Отец: Лагутин Николай
Мать: Лагутина Александра
Рождение ребёнка
10.10.1980
Дочь: Белая Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Балашов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1982
Сын: Балашов Андрей Викторович
Отец ребёнка: Балашов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1985
Дочь: Астафьева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Балашов Виктор Иванович