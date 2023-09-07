Балашова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1958

Отец: Лагутин Николай

Мать: Лагутина Александра

Рождение ребёнка
10.10.1980

Дочь: Белая Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Балашов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1982

Сын: Балашов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Балашов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1985

Дочь: Астафьева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Балашов Виктор Иванович

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