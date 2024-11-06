Овсяников (Овсянников) Борис (Серп) Георгиевич
Место рожденияБаку
Дата рождения07.09.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1926
Овсянников Серп Георгиевич родился 7 сентября 1926 года в городе Баку Азербайджанской ССР. Об этом имеется запись №1904 в книге 108 записей актов гражданского состояния о рождении за 23 сентября 1926 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1932 по 1933
Из воспоминаний: "В 1932 году еще одно покорение пространства — бросок в Среднюю Азию. Жили в городе Каган в 13 км. от знаменитой Бухары. На следующий год новое потрясение. От воспаления легких (профе... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсяникова (Павлова) Нина Павловна
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
Неизвестно