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Матненко (Лахменкова) Татьяна Михайловна
Матненко (Лахменкова) Татьяна Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лахменков Михаил Егорович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лахменков Михаил Егорович
Мать: не указана
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