Матненко (Лахменкова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матненко (Лахменкова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
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Рождение
Неизвестно

Отец: Лахменков Михаил Егорович

Мать: не указана