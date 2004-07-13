Гурова Ангелина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Ангелина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2004

Отец: Гуров Евгений Анатольевич

Мать: Гурова Оксана Александровна

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