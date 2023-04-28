Меньшагина Анна Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньшагина Анна Аркадьевна

Меньшагина Анна Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Меньшагин Василий Ильич

Отец ребёнка: Меньшагин Илья Александрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Меньшагин Леонид Ильич

Отец ребёнка: Меньшагин Илья Александрович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Меньшагин Александр Ильич

Отец ребёнка: Меньшагин Илья Александрович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сысоева Нина Ильинична

Отец ребёнка: Меньшагин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшагин Сергей Ильич

Отец ребёнка: Меньшагин Илья Александрович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшагин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Меньшагин Илья Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшагин Илья Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close