Пермякова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1963

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963

Отец: Чащин Анатолий Иванович

Мать: Чащина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1994

Сын: Пермяков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Пермяков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Иван Александрович

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