Пермякова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1963
Отец: Чащин Анатолий Иванович
Мать: Чащина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1994
Сын: Пермяков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Пермяков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пермяков Иван Александрович